Ще одна країна підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України: хто приєднався до Орбана

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та прем’єр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Проросійський блок усередині Європейського Союзу продовжує шантажувати міжнародну спільноту через фінансову допомогу Києву. Слідом за Угорщиною, яка систематично ветує виділення коштів, про можливість блокування життєво важливого кредиту заговорили і в Братиславі.

Про нові скандальні заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо повідомляє Aktuality з посиланням на його інтерв’ю на радіо.

«Орбан правий, а я не самогубець»

Під час радіоефіру Роберт Фіцо відкрито заступився за свого угорського колегу Віктора Орбана, який наразі блокує ухвалення кредиту для України на 90 млрд євро через припинення постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» після атаки на нього 27 січня.

«Віктор Орбан політично правий. Зеленський не може керувати Європейським Союзом. Не дам водити себе за носа Зеленському», — зухвало заявив Фіцо.

Словацький прем’єр визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли і його країна заблокує кредит, проте конкретних умов не назвав. Водночас він різко прокоментував запрошення українського президента, який запропонував йому приїхати до Києва для обговорення всіх відкритих питань. За словами Фіцо, він туди не поїде, бо «не є самогубцем», враховуючи його статус «надзвичайно непопулярного політика» в Україні.

Не оминув Фіцо і керівництво ЄС, заявивши про необхідність заміни президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головної дипломатки Каї Каллас на «справжніх лідерів», натякнувши на президента Франції Еммануеля Макрона.

Блокування кредиту ЄС для України — останні новини

Попри відвертий шантаж з боку Будапешта і Братислави, у Брюсселі налаштовані рішуче. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже неодноразово запевняла, що Євросоюз знайде юридичні механізми, аби виконати свої зобов’язання та надати Україні кредит на 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2028 роки.

За її словами, єдина умова, прописана ще в грудні 2025 року (про те, що Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть прямої участі в цій позиці), була виконана, тому подальше блокування є безпідставним.

«Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше, тому що на кону наша довіра і наша безпека», — резюмувала очільниця Єврокомісії після нещодавнього саміту лідерів ЄС.