ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Ще одна країна звинуватила Путіна в затягуванні війни

Пропозиція Трампа фактично включала передачу Криму й частини Донбасу, а також виключення України з НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ще одна країна звинуватила Путіна в затягуванні війни

© pixabay.com

Президент Росії Володимир Путін не демонструє реального прагнення до миру — попри надану можливість завершити конфлікт на вигідних для нього умовах.

В інтерв’ю виданню Die Welt про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Вона сказала, що російський очільник ігнорує мирні ініціативи, включно із нещодавньою пропозицією президента США Дональда Трампа.

«Очевидно одне: Україна прагне миру, натомість Росія — ні. Якби Кремль справді був готовий припинити війну, вже велися б переговори про перемир’я. Пропозиція Трампа фактично включала передачу Криму й частини Донбасу, а також виключення України з НАТО. Але Путін обрав продовження агресії», — заявила глава МЗС Австрії.

За її словами, Росія вже несе серйозні військові втрати, а складна економічна ситуація поступово підточує ресурси для продовження війни.

«Кількість загиблих у РФ невпинно зростає. До цього додаються проблеми в економіці. Продовжувати конфлікт стає дедалі складніше. Путін усвідомлює, що час грає проти нього, і саме тому війна ведеться з такою надмірною жорстокістю», — підкреслила Майнль-Райзінгер.

Раніше канцлер Австрії Крістіан Штокер наголосив на важливості збереження єдності ЄС у питаннях політики щодо Росії та необхідності тиску з метою примусити Кремль до серйозних переговорів.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie