Ще одна країна звинуватила Путіна в затягуванні війни

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Президент Росії Володимир Путін не демонструє реального прагнення до миру — попри надану можливість завершити конфлікт на вигідних для нього умовах.

В інтерв’ю виданню Die Welt про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Вона сказала, що російський очільник ігнорує мирні ініціативи, включно із нещодавньою пропозицією президента США Дональда Трампа.

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«Очевидно одне: Україна прагне миру, натомість Росія — ні. Якби Кремль справді був готовий припинити війну, вже велися б переговори про перемир’я. Пропозиція Трампа фактично включала передачу Криму й частини Донбасу, а також виключення України з НАТО. Але Путін обрав продовження агресії», — заявила глава МЗС Австрії.

За її словами, Росія вже несе серйозні військові втрати, а складна економічна ситуація поступово підточує ресурси для продовження війни.

«Кількість загиблих у РФ невпинно зростає. До цього додаються проблеми в економіці. Продовжувати конфлікт стає дедалі складніше. Путін усвідомлює, що час грає проти нього, і саме тому війна ведеться з такою надмірною жорстокістю», — підкреслила Майнль-Райзінгер.

Раніше канцлер Австрії Крістіан Штокер наголосив на важливості збереження єдності ЄС у питаннях політики щодо Росії та необхідності тиску з метою примусити Кремль до серйозних переговорів.

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