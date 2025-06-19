Міністр зкордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час свого візиту до Санкт-Петербурга заявив, що Будепешт готовий стати посередником у потенційних переговорах про припинення вогню між Україною та Росією. Паралельно з цим, Угорщина рішуче виступає проти рішення пропозицій Єврокомісії щодо відмови від російського газу.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Будапешт — за діалог та проти газових санкцій

За словами Петера Сійярто, Угорщина і раніше послідовно виступала за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Києвом та Москвою.

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«Ми виступали за припинення вогню і мирні переговори. Ті, хто критикував нас за позицію на користь припинення вогню, зараз виступають за мирні переговори й припинення вогню», — заявив угорський міністр.

Крім того, Сійярто наголосив на неприйнятті Угорщиною пропозиції Єврокомісії про відмову від російського газу. Він підтвердив, що Будапешт боротиметься проти такої ініціативи, оскільки у 2025 році Угорщина планує отримати 8-8,5 млрд куб. м газу з Росії. Це рішення, за його словами, свідчить про послідовну позицію Угорщини щодо співпраці з РФ у енергетичній сфері.

Неприйнятний шлях до ЄС та підтримка ініціатив Трампа

Сійярто також заявив, що Угорщина підтримуватиме мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, тому що вважає єдиним можливим шляхом до досягнення миру в регіоні «домовленість між Росією та США». Крім того, міністр закордонних справ Угорщини вкотре підкреслив, що його країна «однозначно не підтримує» прискорений вступ України до Європейського Союзу, оскільки це нібито є небезпечним кроком для самого блоку.

Що Сійярто казав про Україну

Позиція Петера Сійярто щодо війни в Україні та мирних переговорів вже неодноразово привертала увагу ЗМІ. Угорщина постійно наголошувала на необхідності мирного врегулювання. Наприклад, у березні 2025 року Сіярто "поскаржився США на провальну стратегію ЄС щодо війни в Україні», при цьому він заявляв про необхідність «мирних переговорів» і «неправильність звинувачень у проросійських настроях».

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Також Угорщина неодноразово висловлювала застереження щодо вступу України до НАТО. У жовтні 2024 року Угорщина лякала Третьою світовою війною в разі вступу України до НАТО. При цьому Сійярто стверджував, що це може спровокувати глобальний конфлікт через статтю про колективну оборону.