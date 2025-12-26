Що буде, якщо Кремль не погодиться на мирний план: Зеленський відповів

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація «постійно шукає причини», аби не погоджуватися на мирний план щодо України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

«Від мене відповідь дуже проста: якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна, а Росія, наприклад, не погоджується, значить, тиску недостатньо», — наголосив він.

Зеленський зауважив, що про це планує поговорити з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала офіційної реакції від РФ на оновлений мирний план. Він наголосив, що Київ відкидає вимоги Кремля щодо скорочення чисельності ЗСУ. За словами президента, питання Донбасу та Запорізької АЕС будуть винесені на подальші етапи обговорень.

Глава держави повідомив, що серед іншого під час зустрічі з Дональдом Трампом розмовлятиме про гарантії безпеки, а також відновлення України. Зеленський також заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

Дата публікації 11:25, 20.12.25 Кількість переглядів 113 Перші заяви після нового раунд переговорів у США!