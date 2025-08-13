Що буде, якщо Путін не погодиться припинити війну: Трамп відповів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп припустив ймовірність зустрічі диктатора Путіна та Володимира Зеленського після саміту Росії та США на Алясці.

Про це глава Білого дому сказав, відповідаючи на запитання журналістів в Центрі Кеннеді у Вашингтоні.

За його словами, є гарний шанс влаштувати другу зустріч одразу після першої.

«Є дуже висока ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, тому що на першій я збираюся дізнатися, де ми перебуваємо і що ми робимо. Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже одразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони хочуть, щоб я там був», — каже Трамп.

«Якщо я не отримаю потрібних відповідей, другої зустрічі не буде», — продовжив він.

На запитання журналіста, чи будуть наслідки для Путіна та Росії, якщо диктатор не погодиться припинити війну у п’ятницю, Трамп відповів, що «будуть дуже серйозні наслідки».

На запитання, чи це будуть санкції, чи тарифи, президент США сказав: «Мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки».

Раніше президент Зеленський розповів, якою має бути головна тема перемовин Трампа і Путіна на Алясці, що відбудуться у п’ятницю, 15 серпня.