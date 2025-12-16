- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Що буде, якщо Путін не захоче миру: Зеленський відповів
Зеленський описав, що чекає на Україну, якщо Путін не захоче погоджуватися на мир.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що буде, якщо диктатор Путін відкине відкине усі пропозиції про мирну угоду і припинення війни.
Про це глава держави сказав у розмові з журналістами після переговорів у Берліні.
«Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку (Зеленський відповів на питання журналістів під час перельоту — ред.) Така турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається, але вона не така велика в порівнянні з війною, безумовно і з тим, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості», — заявив він.
Тому Зеленський наголосив, що для України важливі репаріаційні кредити за рахунок заморожених активів РФ. Вони гарантуватимуть, щоб українська економіка була стабільною, якщо Кремль продовжить агресію.
По-друге, глава держави нагадав про важливість санкцій і поставок зброї Україні.
«Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він (Путін — Ред.) буде все відкидувати. Я думаю, що це справедливий наш буде запит до американців. Тому що, на мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить. То скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати», — підсумував Зеленський.
Раніше голова британської розвідки заявила, що Путін не має наміру припиняти війну.