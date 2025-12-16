Що буде, якщо Путін не захоче миру: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський пояснив, що буде, якщо диктатор Путін відкине відкине усі пропозиції про мирну угоду і припинення війни.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами після переговорів у Берліні.

«Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку (Зеленський відповів на питання журналістів під час перельоту — ред.) Така турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається, але вона не така велика в порівнянні з війною, безумовно і з тим, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості», — заявив він.

Тому Зеленський наголосив, що для України важливі репаріаційні кредити за рахунок заморожених активів РФ. Вони гарантуватимуть, щоб українська економіка була стабільною, якщо Кремль продовжить агресію.

По-друге, глава держави нагадав про важливість санкцій і поставок зброї Україні.

«Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він (Путін — Ред.) буде все відкидувати. Я думаю, що це справедливий наш буде запит до американців. Тому що, на мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить. То скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати», — підсумував Зеленський.

Раніше голова британської розвідки заявила, що Путін не має наміру припиняти війну.