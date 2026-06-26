Що буде, якщо Путін спробує замінити Лукашенка: Тихановська озвучила сценарій для Білорусі

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко / © Associated Press

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У Кремлі можуть розглядати різні варіанти розвитку подій у Білорусі, зокрема й спробу усунути Олександра Лукашенка, щоб посадити в крісло керівника ще більш керовану та лояльну до Москви фігуру.

Однак такий крок неминуче перетворить країну на зону «постійної турбулентності», про це заявила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська в етері «Київ 24«.

Вона наголосила, що Білорусь — це насамперед її громадяни, а не лише керівник. За її словами, білоруський народ категорично не прийме підставну людину Кермля.

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«Ми повинні розуміти, що Білорусь — це не один керівник країни, це все ж таки люди. І люди не погодяться ні з якою фігурою, яку «поставили» чи вибрали. Також буде голосування людей, і тому це буде постійна «зона турбулентності» — громадяни будуть не згодні з політикою, будуть протестувати», — заявила Тихановська.

Окрім того, спроба Москви нав’язати свої погляди, спровокує жорстку реакцію з боку Заходу та остаточною дестабілізацією всього регіону, адже білоруси не мають бажання ставати «маріонетками» Кремля.

«Я думаю, наші європейські партнери не погодяться з таким станом справ. Регіон нестабільний — ось і все, і тому люди не будуть служити Росії. Тут так само багато сценаріїв може бути», — додала опозиціонерка.

Тихановська підкреслила, що подальший розвиток подій у Білорусі та загалом майбутня геополітика Східної Європи зараз безпосередньо залежать від успіхів України.

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«Багато чого залежить від України, бо зараз Україна — регіональний лідер, і саме вона буде формувати нову геополітику у нашому регіоні», — підсумувала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на Валдай для переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, де сторони планують обговорити співпрацю та світову обстановку.

Зустріч відбувається на тлі повідомлень про посилення тиску Кремля на Мінськ щодо участі у війні проти України, що Лукашенко напередодні публічно спростовував, звертаючись до російського посла.

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