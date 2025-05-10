Що буде, якщо РФ відмовиться припинити вогонь: Стармер та Макрон пообіцяли відповідь

Дональд Трамп, Кір Стармер, Емманюель Макрон / © ТСН.ua

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не повернеться на шлях миру в Україні, тоді буде відповідь, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів.

Про це Стармер сказав на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Саме тому ми тут, разом зі США, звертаємося до Путіна, відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, саме час це продемонструвати», — наголосив він.

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Британський прем’єр підкреслив, що йдеться про 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів. Причому без додаткових умов та затримок. Якщо ж цього не буде, Росію примусять піти на переговори.

«Путін хоче умов, він замість припинення вогню організував військовий парад, ще раз кидає виклик… Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів», — додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон також попередив російського диктатора про наслідки, якщо він відмовиться від припинення вогню.

«Учасники „Коаліції охочих“ вимагатимуть 30-денного припинення вогню, і головну роль у моніторингу відіграватимуть американці, проте участь у цьому братимуть усі партнери. У разі порушення ми дійшли згоди про запровадження проти рф масштабних санкцій. Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями», — заявив Макрон.

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Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поінформував, що «Коаліція охочих» спілкувалася з президентом США як перед сьогоднішньою зустріччю, так і після.

«Ми всі спілкувалися з американським президентом перед нашою зустріччю і одразу після неї. Ми вдячні амеркаинському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу і він цілковито залучений до неї», — розповів він.

Нагадаємо, після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання.