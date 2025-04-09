Що буде, якщо США не домовляться з РФ про перемир’я: Зеленський про план "Б"

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський розповів, чи має план «Б», якщо у США не вийде домогтися припинення вогню.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Американська сторона запевнила Зеленського, що США «зроблять відповідні сильні кроки», якщо припинення вогню не буде, зазначив він.

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«Вважаємо, що вони на сьогодні взяли цю ініціативу та її лідерство. І, якщо чесно, їм ніхто не заважає. Це також дуже важливий елемент. Я тут не хочу йти в деталі, але хочу підкреслити, що є країни, які б також хотіли займатися цим питанням. Але, безумовно, Сполучені Штати, напевно, найсильніші в цьому. Ми хочемо в це вірити. І тому в них є це лідерство. Йшла від них пропозиція, вони сказали: „Ми зможемо домовитись про повне, безумовне припинення вогню“. І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки. Які це кроки будуть, я не знаю», — говорить Зеленський.

За його словами, у США знають, які важливі для України військова підтримка і санкції проти РФ. Крім того, у разі припинення вогню, Україні потрібні гарантії безпеки.

«Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть», — це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню», — сказав він.

Дедлайн перемовин

«Моя думка, що і США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат», — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для завершення війни.