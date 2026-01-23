Що буде після переговорів України в ОАЕ: політолог спрогнозував

Україна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Делегації України, США та Росії готуються до тристоронньої зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Головною темою перемовин стане врегулювання ситуації на Донбасі, проте сторони висувають взаємовиключні вимоги щодо виведення військ та припинення вогню. Ця зустріч є новим етапом в мирному процесі, проте сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенков для «24 Каналу».

За його словами, Росія веде «подвійну гру»: демонструє Дональду Трампу конструктив, але насправді вимагає виключно односторонніх поступок від Києва.

«Росіяни завжди посилаються на зустріч в Анкориджі, що наштовхує на думки, що там вдалося погодити певний компроміс. Але він має бути на умовах Росії, а на це не погоджується Україна. Тому ситуація патова», — наголосив Володимир Фесенко.

Політолог пояснив, що участь військових у переговорах вказує на перехід до обговорення конкретних ліній розмежування. Росія вимагає відступу ЗСУ, тоді як Україна наполягає на звільненні окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей або ж на зупинці бойових дій по лінії фронту.

Зі свого боку, представники США пропонують модель створення вільної економічної зони на підконтрольній Україні частині Донбасу. Цей план передбачає виведення армій обох країн із цієї зони, проте питання безпекових гарантій у такому регіоні залишається відкритим.

«Ще один сценарій, який можуть обговорювати — енергетичне перемир’я або модель поетапного припинення вогню, де першим кроком стане відмова Росії від ударів по енергетиці України. Я ставлюся до цього скептично, але така угода стала б суттєвим кроком вперед», — додав Фесенко.

Наразі готовність Кремля до реальних домовленостей залишається під питанням, оскільки публічні заяви Москви все ще зосереджені на ультиматумах, а не на компромісах.

Що відомо про зустріч делегацій?

У п’ятницю 23 січня відбулися тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі.

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі — це важлива подія за майже чотири роки війни. Зокрема, наслідком цього стали останні 24 години дипломатії — з Давоса, до Москви, а потім — до ОАЕ

Американська сторона натякає, що угода може бути близько, адже розбіжності зведені до «одного питання». Проте Київ зберігає скептицизм, підозрюючи Москву в маніпуляціях.

Також Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України. Попри «позитивні» зустрічі в Давосі, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними.