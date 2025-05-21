Що буде після розмови Трампа з Путіним: Портников назвав два сценарії

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Після проведеної телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним події можуть розвиватися за двома сценаріями. Перший із них — сценарій Трампа з оголошенням припинення вогню, другий — сценарій Путіна із переговорами на тлі продовження війни.

Таку думку український журналіст Віталій Портников висловив у ефірі телеканалу «Еспресо».

Що буде після розмови Трампа з Путіним?

Портников прокоментував результати розмови Трампа з Путіним.

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«Путін вчора ще одну дипломатичну перемогу отримав. Але знову таки, це не тому, що він великий там якийсь політик. Всі кажуть „ой, ну він, напевно, талановитий політик“. Та ні! Просто Трамп йому ці перемоги подає на блюдці. Є два сценарії продовження подій», — сказав журналіст.

Перший сценарій — Трампа: оголосити припинення вогню і після цього домовлятися про мир. Портников нагадав, що президент США весь час говорить: «Я не хочу, щоб гинули люди. Головне для мене — щоб не гинули люди».

«І другий сценарій — путінський. Продовжувати перемовини на тлі воєнних дій», — зазначив журналіст.

Путін отримав перемогу над Трампом

За оцінками Портникова, за результатами телефонної розмови російський диктатор здобув перемогу над американським лідером.

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«Я не думаю, що треба бути якимось там великим спеціалістом, щоб зрозуміти, що Путін отримав абсолютно стовідсоткову перемогу над Трампом. Тому що будуть відбуватися перемовини, при чому Трамп мовби не помітив, що вони вже почалися на тлі воєнних дій», — пояснив журналіст.

Він також нагадав, як Трамп радив українській делегації їхати до Стамбула на переговори з росіянами, і казав, що це шанс на мир. Після того, як російсько-українські перемовини закінчилися безрезультатно, президент США сказав, що без нього нічого не може вирішитися, і що тільки він може домовитися з очільником Кремля. Трамп зателефонував Путіну і після цього сказав, що Росія і Україна мають домовлятися між собою без участі США.

«Це не просто ознака політичної шизофренії. Це щире, абсолютне бажання того, хто очолює Сполучені Штати, — ультраправого політика, це треба пам’ятати — підіграти іншому ультраправому політику, Путіну», — оцінює Портников.

За Трампа США можуть перетворитися на «авторитарну потвору»

Він акцентував, що Путін і Трамп ідеологічно дуже близькі люди з імперіалістичним ультраправим, навіть постфашистським мисленням і зі щирою, абсолютною зневагою до демократії.

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«І коли ми бачимо розмови Путіна і Трампа, ми бачимо розмови однодумців — людей, які бачать світ абсолютно однаково в тій самій оптиці. Просто Трампу Сполучені Штати Америки не дають поки що можливості створити саме такий режим, який створив у Росії Путін», — вважає журналіст.

Він додав, що російський диктатор створив цей режим не одразу. Він очолив демократичну країну з демократичними інституціями, з депозиційними політичними партіями, з вільними медіа. За якийсь час все це було знищене так, ніби в Росії не було 90-х років і демократичного успіху. На думку Портникова, США ризикують повторити цей шлях.

«Чому ми маємо вважати, що якась інша демократична країна, із більш сильними інституціями, Сполучені Штати Америки, не може на наших очах зруйнуватися і перетворитися на чергову авторитарну потвору, якщо американське суспільство виявиться таким самим нездатним до серйозного опору, як врешті-решт виявилося російське суспільство, яке боролися-боролися, виходили на різні протести і Болотні площі, але не доборолися? І в результаті ми отримали війну на нашу голову в результаті поразки російського суспільства», — висловився журналіст.

«В результаті поразки американського суспільства на виборах президента Сполучених Штатів ми теж маємо проблеми, насамперед для себе. Звісно, величезні проблеми будуть і у американців, і у виборців Дональда Трампа, так як проблеми у виборців Володимира Путіна є. Але головні наслідки — вони, як бачимо, у нас, а не у них», — резюмував Портников.

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Нагадаємо, 19 травня Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову. Після неї президент США заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть прямі переговори про припинення вогню без посередників. Трамп висловив переконання, що Путін прагне завершити війну, і зазначив, що не чинив тиску на російського лідера щодо припинення бойових дій. Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери до і після розмови намагалися переконати Трампа в необхідності твердо наполягати на припиненні вогню. Однак американський лідер не порушував це питання під час бесіди з російським диктатором. Своєю чергою Путін заявив про готовність працювати над меморандумом про припинення вогню, але з умовою усунення "першопричин" конфлікту. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Трампа, наголошуючи на необхідності участі міжнародних посередників у переговорах. Вони підкреслили, що будь-які домовленості щодо України не можуть бути укладені без її участі та згоди.