Що буде після закінчення 50-денного ультиматуму: США пригрозили Росії

50-денний ультиматум Трампа: у Білому домі пояснили, що буде потім / © скриншот з відео

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Сполучені Штати попередили, що якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню, то Росія зіткнеться з дуже високими тарифами та вторинними санкціями.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Якщо в Україні не буде досягнуто припинення вогню протягом 50 днів, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами та вторинними санкціями», — попередила спікерка.

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За її словами країни, які купують нафту у Росії, також потраплять під санкції.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що робитиме, якщо Росія не укладе мирну угоду впродовж 50 днів.

Своєю чергою у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.

Натомість сенатор Ліндсі Грем певен, що якщо Путін проігнорує 50-денний ультиматум, реакція Дональда Трампа буде різкою.

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