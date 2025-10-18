Що буде після зустрічі Трампа і Путіна: ексочільник МЗС дав несподіваний прогноз для України

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Очікувана зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, швидше за все, завершиться провалом. Однак, як не парадоксально, саме цей провал може стати стратегічним шансом для України.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ (2007-2009) Володимир Огризко.

На думку дипломата, американський президент хоче дати очільнику Кремля останній шанс і особисто переконатися в його брехні.

«Американський президент ймовірно хоче востаннє пересвідчиться стосовно очільника Кремля, що той публічно дурить його», — вважає Огризко.

Він припускає, що Трамп передав Путіну ультиматум: або Росія погоджується на припинення вогню, або США ухвалять «певні рішення».

Огризко переконаний, що Путін не погодиться на пропозицію Трампа зупинити бойові дії на поточній лінії фронту. Це створить для диктатора величезну внутрішньополітичну проблему.

«Для Путіна постане дилема, як пояснити це своєму народу, адже він вніс до російської конституції області України, які його армія повністю захопити не змогла», — пояснює ексміністр.

Такий крок буде прямим свідченням повного провалу цілей так званої «СВО», що буде складно «продати» росіянам.

Коли повернемося до «Томагавків»

Саме тут, на думку Огризка, і криється шанс для України. Оскільки ознак готовності Путіна до реального припинення вогню немає, саміт буде провальним. Це дасть Києву залізобетонні аргументи для подальших переговорів зі США.

«Це дає… Україні шанс через два тижні сказати Трампу… де ж поступки чи кроки з боку Росії для припинення вогню? Їх не буде. Тому знову повернемося до теми Tomahawk», — прогнозує дипломат.

Водночас він застерігає від надмірних очікувань, наголошуючи, що «однієї рятівної зброї не існує», і лише комплексне застосування різних видів озброєнь може змінити хід війни.

Нагадаємо, а ось, австрійський політолог Ґерхард Манґотт назвав можливу зустріч Трампа і Путіна в Будапешті «поганим знаком для Києва і ляпасом для Євросоюзу». На його думку, вибір Угорщини, яка має найпозитивніше ставлення до Путіна в ЄС, свідчить про спробу вирішити долю України без її участі, оскільки ключові вимоги Кремля — поступки територіями та нейтралітет — залишаються незмінними.