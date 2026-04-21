Що буде з грошима «Ощадбанку»: Мадяр відреагував на заяву Зеленського

Захоплені гроші "Ощадбанку" / © ТСН

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр прокоментував заяву президента України Володимир Зеленський щодо можливих переговорів про повернення конфіскованих коштів українського «Ощадбанку».

Про це пише угорське видання Telex.

За його словами, наразі говорити про предметні переговори передчасно.

«Якщо я складу присягу прем’єр-міністра, тоді зможу вести переговори», — заявив Мадяр.

Він також додав, що ситуація потребує додаткового вивчення, оскільки багато деталей залишаються незрозумілими.

«Ми не знаємо реальності, бачили лише пропагандистські новини», — зазначив політик.

Мадяр закликав до стриманості та здорового глузду, а також висловився за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Конфісковані гроші «Ощадбанку» — що відомо

Раніше Зеленський заявив, що Україна планує обговорити з Мадяром повернення коштів «Ощадбанку», які були конфісковані угорською владою.

«Гроші хотілося б повернути… Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути», — сказав президент, назвавши ці дії попередньої влади несправедливими.

Йдеться про інцидент 6 березня, коли в Угорщині затримали інкасаторів українського держбанку, які перевозили значні суми готівки та золота. За попередніми даними, йдеться про десятки мільйонів доларів і євро.

Угорська сторона тоді оприлюднила фото вилучених коштів, а український МЗС назвав ці дії «державним тероризмом» та порушенням норм.