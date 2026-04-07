Що буде з Путіним і Росією після війни в Україні: полковник Британії озвучив жорсткий сценарій

Після припинення війни в України, Росія буде змушення віддавати борги / © Associated Press

Навіть за умови, якщо Володимир Путін завтра припинить бойові дії, Російській Федерації знадобиться не один рік, щоб навіть віддалено повернутися до звичного ритму життя.

Про це заявив полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем під час розмови з журналістами «24 каналу».

На думку Інгрема, для очільника Росії не існує способу закінчити війну без втрат. Бо щойно бойові дії припиняться, найближче коло його соратників і великі бізнесмени втратять чималу частку своїх підприємств, які вони перебудували під кримінальні схеми, що живляться від війни.

«Для того, щоб вони (російські олігархи — Ред.) знову зосередилися на тому, що було у них раніше в суспільстві за нормальної економіки, потрібні були б нормальні відносини з міжнародною спільнотою», — підкреслив полковник.

Росії знадобляться роки для відновлення

Інгрем зауважив, що навіть якби кремлівський очільник завершив війну, країні знадобилося б понад два з половиною або 10 років для того, аби наблизитися до «нормального» перебігу справ.

«Отже, у них не буде можливості заробляти ті гроші, які вони хотіли б», — зауважив Інгрем.

Також британський військовий зазначив, що за умови припинення бойових дій виникнуть серйозні проблеми у суспільстві. Насамперед військові, які повернуться з фронту, не зможуть адаптуватися до мирного життя та почнуть виливати свою злість на близьких.

«Вони озлоблені. З них знущалися. Їх катували власні командири. Коли вони повернуться назад у суспільство, у них не буде перспектив працевлаштування. Вони не отримають тих грошей, які їм обіцяли, і ця злість знову виплеснеться назовні. Путін і його найближче оточення прекрасно розуміють, що не можуть цього допустити», — розповів Інгрем.

Як вважає британський військовий, саме за таких обставин усередині Росії може виникнути реальна опозиція або принаймні почнеться процес її формування. За словами Інгрема, для Путіна такий сценарій стане справжнім приводом для серйозного занепокоєння.

Від Росії вимагатимуть повернення боргів

Британський полковник у відставці наголосив, що послаблення позицій Кремля у Сирії та Венесуелі, а також удари США по Ірану звузили коло союзників Путіна. За словами Інгрема, після завершення війни Росії буде дуже складно відновити свій вплив у світі, натомість країна буде змушена віддавати борги.

«Вона буде значною мірою зосереджена на собі. Це означає, що, зосереджуючись на внутрішніх питаннях, Росія фактично дедалі більше залежить від Китаю, Індії та інших країн, залучаючи їхні ресурси та підтримку для фінансування війни проти України», — зазначив експерт.

Після припинення бойових дій такі країни як Китай та Індія вимагатимуть повернути боргові зобов’язання. За словами експерта, Росія не зможе собі цього дозволити.

Підтримка України буде зростати

На думку експерта, наступним етапом може стати посилення підтримки України, що на тлі послаблення російського впливу дозволить здобути тактичну перемогу та вибити окупантів.

Водночас Інгрем наголосив, що не має значення, надійде ця допомога від США чи з Європи, головне — надати ЗСУ необхідні ресурси.

Полковник також підкреслив, що Україна стала світовим лідером у сфері безпілотних технологій, ефективно використовуючи дрони в повітрі, на землі та в морі. Він нагадав про унікальний успіх українських сил, які, не маючи власного повноцінного флоту, змогли знищити третину російських кораблів.

«Вважаю, що світ починає визнавати становище України. Тому Україна йде вгору. А Росія затискається міжнародним тиском. Путін сидить і наївно думає, що все контролює. Проте ні, це не так», — підкреслив експерт.

Раніше аналітик Олександр Коваленко назвав перші ознаки наближення завершення війни в Україні. За його словами, ключовим сигналом стане неспроможність російських військ утримувати оборону, що одразу змінить їхню риторику. Водночас експерт наголошує, що фінал не буде раптовим — до нього прямують ще від 2022 року, а критична межа для росіян може настати вже 2026 року.

