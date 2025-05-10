Що буде з Росією, якщо вона не погодиться на перемир’я: Макрон попередив про тяжкі наслідки

Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія має безумовно погодитись на припинення вогню.

Про це він сказав під час спільної пресконференції лідерів «коаліції охочих».

За словами Макрона, всі учасники зустрічі одностайно висловилися на підтримку цієї ініціативи.

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«Ми всі одностайно сказали — і я передав це президенту Трампу — що погодження про припинення вогню мають бути безумовними», — наголосив Макрон.

Він зазначив, що відмова Росії від перемир’я буде сприйматися як оманливий маневр, а не як крок до миру. Більше того, Кремль, за його словами, продовжує отримувати військову підтримку з боку партнерів, що унеможливлює чесні переговори.

«Це момент, коли потрібно говорити про умови тривалого миру. Але передусім має бути повне і щире припинення вогню. Саме таку позицію зайняли всі союзники України», — наголосив французький лідер.

Що відомо про «Коаліцію охочих»

«Коаліція охочих» — це новостворений союз країн, які офіційно взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну у протистоянні з Росією. Альянс був представлений 2 березня 2025 року після саміту 18 ключових світових лідерів у Лондоні.

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Головна мета ініціативи — об’єднати зусилля європейських держав для забезпечення стабільної військової та політичної підтримки Києва, особливо в умовах невизначеності внутрішньополітичної ситуації у США.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії, створення цього блоку — це «рішучий крок до посилення європейської безпеки та захисту міжнародного правопорядку», а також важливий етап на шляху до майбутнього мирного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.