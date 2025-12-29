Що буде з територіями: у Зеленського назвали оптимальний варіант зупинки війни

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк

Реклама

У межах переговорного процесу про мирну угоду президент України Володимир Зеленський виступає за припинення вогню, зупинку військ обох сторін на поточних лініях та продовження перемовин. Обговорюються й інші варіанти, як-от відхід Росії з певних територій чи створення буферних зон. Будь-які зміни територій потребуватимуть проведення референдуму.

Про це радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у інтерв’ю телеканалу «Новини.LIVE».

«Можна обговорювати в рамках переговорного процесу будь-які сценарії. Але президент поки що фіксує чітку позицію: є сценарій номер один — стоїмо там, де стоїмо. Це тимчасово окуповані території, лінія розмежування ну і далі моніторингові місії, хтось має контролювати, щоб не було порушень і так далі. Це оптимальний сценарій для «зморозки» війни і виходу з гарячої фази. Далі — тяжкі переговори на певний час», — описав позицію Подоляк.

Реклама

Інші сценарії, які обговорюються, передбачають вихід Росії з якихось територій. Скажімо, — з півдня України.

Радник ОП звернув увагу, що попри готовність України до обговорень, проблема полягає в тому, що Москва не погодиться на свій вихід із жодних територій.

«Росія просто — вона ж не хоче нікуди виходити. Президент готовий все обговорювати, це очевидно. Але як тільки ви говорите, що ми готові це обговорювати, Росія каже: «Ні, ми хочемо все». Тобто за рахунок обговорення сценаріїв президент України в рамках переговорного процесу показує, що Росія не прийме ніякий варіант, поки вона не буде відчувати тиску. Але ми готові обговорювати», — розповів Подоляк.

Він акцентував, що на сьогодні формули немає, але президент Володимир Зеленський наполягає на двох речах.

Реклама

«Перше: для нас є оптимальним — це зупинились і стоїмо там, де стоїмо. Лінія розмежування, фіксація, відведення тяжкої зброї. Але це все тактично треба проговорювати, якщо така формула буде прийнята. І безумовно, там має хтось стояти між суб’єктами і нами. Інша формула — я навіть не розумію іншу формулу. Якою вона є? Маємо щось віддати Росії і зафіксувати за ними? Ну на це ніхто не піде. Але в будь-якому випадку, якщо територіальні питання будуть стосуватись буферних зон, всього іншого — це тільки обговорюється — якщо сценарії будуть такими, то тоді — це референдум«, — пояснив радник президентського офісу.

Нагадаємо, раніше у грудні Зеленський заявив, що ключовим принципом припинення вогню є фіксація позицій за формулою «стоїмо там, де стоїмо», де окуповані частини Донбасу повертатимуться лише дипломатією, а Україна зберігатиме контроль над своїми територіями. Президент рішуче відкинув вимоги Кремля щодо виведення ЗСУ з Донецької області та критично поставився до ідеї США про створення «вільної економічної зони» без військ, оскільки не вірить у безпеку таких районів без присутності армії. Будь-яке розведення сил можливе лише на дзеркальних засадах і за умови рівного відступу обох сторін, а остаточне рішення щодо складних територіальних компромісів ухвалюватиметься виключно народом України на референдумі.