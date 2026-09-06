Що буде з українським Донбасом: головне питання на переговорах посланців Трампа — FT

Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Майбутнє територій Донбасу, які досі перебувають під контролем України, стало центральним питанням переговорів американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час їхніх контактів із представниками України та Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на неназвані джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Реклама

За інформацією видання, Віткофф і Кушнер прибули до Москви та Києва з невеликою кількістю нових пропозицій. Натомість головною метою їхньої дипломатичної місії було повернення до попередніх ідей щодо завершення війни та спроба скоротити розбіжності між Києвом і Москвою.

Реклама

Як зазначає Financial Times, ключовою проблемою залишається доля тієї частини Донбасу, яка залишається під контролем України. Росія вважає ці території своїми, однак попри роки бойових дій так і не змогла встановити над ними повний контроль.

За даними джерел видання, саме питання майбутнього цих територій було одним із центральних під час переговорів американських представників.

Йдеться про східний регіон України, приблизно 75% якого наразі контролює Росія. Водночас решта території залишається під контролем України та має принципове значення для Києва.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не погодиться добровільно віддати Росії свої території. Тому питання можливих територіальних поступок залишається однією з найбільш складних перешкод на шляху до домовленості про завершення війни.

Реклама

Війна може тривати до зими і далі

Окремою темою недільних переговорів, за словами людей, знайомих із їхнім перебігом, стало розуміння того, що завершення війни найближчими місяцями виглядає малоймовірним.

Співрозмовники Financial Times зазначили, що під час обговорень було загальне усвідомлення: війна навряд чи завершиться до настання зими.

Водночас американські посланці, за даними джерел видання, повідомили Володимиру Зеленському та його команді, що, на їхню думку, можливість досягти певного прогресу до зими все ще залишається.

На цьому тлі Віткофф і Кушнер також обговорили способи допомогти Україні пройти через очікуваний складний зимовий період. Особливе занепокоєння викликають російські удари по критично важливій інфраструктурі, які можуть посилитися напередодні холодів.

Реклама

Переговори представників Трампа у Москві та Києві — що відомо

Нагадаємо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели у Москві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Білому домі ці переговори охарактеризували як досить «змістовні». Там також повідомили, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток переговорного процесу за участю США, Росії та України.

У неділю, 6 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили перші заяви після переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Віткофф назвав зустріч змістовною та важливою, а Кушнер наголосив на необхідності не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру.

Новини партнерів

Новини партнерів