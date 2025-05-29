Що буде з Європою, якщо вона піде на поступки Росії: політолог відповів

Володимир Путін / © Associated Press

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Україна не повинна погоджуватися на умови країни-агресора, адже її пропозиції — це фактична вимога визнати окупацію та злочини проти мирного населення.

Про це заявив політолог Ростислав Балабан в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

«Ми починаємо гратися в цю гру — і таким чином легітимізуємо. Послухайте ці вимоги: „Підпишіть щось, а потім ми озвучимо, що там“. Це ж не пропозиція — це шантаж. Такі самі „угоди“ пропонують Японії», — сказав він.

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За словами Балабана, якщо спробувати перекласти російські вимоги на нормальну мову, то вони звучать так: «Визнайте окупацію, визнайте вбивство понад 600 українських дітей — і зніміть із нас санкції».

«А потім ми ще більше закріпимося, заведемо війська, окопаємося в бетон, зберемо боєприпаси — і через 5–10 років знову атакуватимемо. Саме такий сценарій вони пропонують», — наголосив Балабан.

Він також додав, що будь-які перемовини на умовах Росії — це не мир, а шлях до нової війни:

«Ми маємо справу з країною, яка вбиває, ґвалтує, здійснює геноцид. Якщо Європа це проковтне — вона втратить свою сутність. Українці ж залишаються на передовій боротьби за свободу».

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Політолог переконаний, що будь-яке потурання агресору означатиме капітуляцію західної демократії:

«Якщо Європа поступиться — можете поставити хрест. А ми будемо і географічним, і моральним центром Європи».

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що представники Росії бояться надсилати Києву свій меморандум про припинення вогню.

За його словами, росіяни не надсилають Україні свій меморандум, бо він містить нереалістичні ультиматуми.

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Він наполягає, щоб росіяни негайно передали відповідний документ і припинили «ці ігри, які лише демонструють їхнє прагнення перетворити наступну зустріч на порожню формальність».