Що чекає на НАТО у разі затяжної війни: невтішний прогноз командувача ВМС

Збройним силам НАТО поки що не вистачає стійкості для тривалої війни. Західним збройним силам необхідно готуватися до складнішого поля бою, починаючи від кіберзагроз і закінчуючи військовими.

Про це заявив віцеадмірал Королівського флоту Великої Британії, який очолює Об’єднане морське командування НАТО Майк Атлі, повідомляє Bloomberg.

«НАТО має перевагу над Росією у можливостях, але не обов’язково Альянс здатен підтримувати ці можливості протягом тривалого періоду безперервних бойових дій», — вважає він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте минулого тижня заявив, що Москва може бути готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом п’яти років. За його словами, НАТО має бути готовим до масштабів війни, які переживали попередні покоління європейців.

Президент Росії Володимир Путін запевняв, що його країна не нападатиме на НАТО.