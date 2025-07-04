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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3816
Час на прочитання
2 хв

Що чекає на Україну після розмови Трампа й Зеленського: експерт вразив заявою

За словами Пінкуса, особиста обіцянка Трампа — гарний знак, але політичне рішення ухвалюватиме Конгрес.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зеленський, Трамп та Путін

Зеленський, Трамп і Путін / © ТСН.ua

Громадський діяч і президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус висловив оптимізм щодо нещодавнього телефонного дзвінка між президентами України та США.

Таку думку він висловив в ефірі «КИЇВ24».

Пінкус заявив, що особистий контакт Зеленського з Дональдом Трампом — це необхідний крок для продовження підтримки, адже американський президент раніше обіцяв не залишати Україну сам на сам з агресією Кремля.

Водночас Пінкус підкреслив: справжня владна вага перебуває в руках Конгресу США. Мовляв, саме там вирішуються долі подальших рішень щодо допомоги.

Він зазначив, що «сьогодні там іде буря — допомога Україні, — всі в шoці. Такого не має бути».

Пінкус додав, що показовим сигналом стала «вчорашня ніч» в Україні, натякаючи на масштабні атаки окупантів. Це підвищило мотивацію до рішучого реагування.

«Я оптимістичний — давайте чекати найближчими днями на гарні новини», — підсумував він.

Президент США Дональд Трамп нещодавно провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Цю подію прокоментував глава української держави Володимир Зеленський. За його словами, він сумнівається, що між Трампом і Путіним існують спільні ідеї чи теми для обговорення, адже вони кардинально різні люди.

Після цього Зеленський також поспілкувався з Дональдом Трампом. Під час розмови він подякував за підтримку з боку США та обговорив стратегічні напрямки подальшої співпраці. Основну увагу було приділено зміцненню протиповітряної оборони, можливостям спільного виробництва безпілотників іта розвитку взаємних інвестиційних проєктів.

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