Що чекає на Україну та світ 2026 року: прогноз Портникова

Віталій Портников / © Еспресо

Світ входить у фазу глибокої нестабільності, де війна в Україні переплітається з політичною кризою в США та загрозою розколу НАТО. Прогноз на 2026 рік передбачає системні удари по енергетиці, відсутність прогресу в переговорах та ризик ескалації між Вашингтоном і Пекіном через питання Тайваню.

Про це розповів відомий журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на сторінці у Facebook.

На його думку, наступний рік буде ще складнішим за попередній, оскільки «цей хаос тільки посилюватиметься» не лише в регіональному, а й у глобальному масштабі.

Фронт та енергетична війна

За прогнозом аналітика, бойові дії у 2026 році залишаться системними, хоча їхня інтенсивність може знизитися порівняно з другою половиною 2025-го. Основний удар агресора знову буде спрямований на цивільну інфраструктуру.

«Росія й далі завдаватиме ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо на лівому березі Дніпра. Їхня мета — знову спричинити блекаути й розірвати систему», — зазначає Портников.

Україна, у свою чергу, зосередиться на виснаженні російського бюджету через атаки на нафтопереробну галузь РФ. Портников підкреслює, що це працюватиме у синергії з новими американськими санкціями. При цьому він скептично оцінює дипломатичний трек: на його думку, переговори триватимуть «без реальних результатів».

Ризики для Заходу та «Гренландський сценарій»

Однією з найбільш сенсаційних частин прогнозу є загроза єдності колективного Заходу. Оглядач припускає, що внутрішні амбіції США можуть поставити під удар існування НАТО.

«Найгірший сценарій — це силова спроба США встановити контроль над Гренландією. Це стало б катастрофою, яка поставила б під сумнів майбутнє НАТО й спричинила б розкол у ЄС», — застерігає журналіст.

Паралельно з цим Росія посилюватиме гібридну війну в Європі, намагаючись дестабілізувати країни ЄС через неможливість досягти швидких перемог безпосередньо на фронті.

Фактор Трампа та Китай

Внутрішня ситуація в США у 2026 році буде диктуватися логікою виживання Дональда Трампа при владі. На тлі виборів до Конгресу та загрози імпічменту, рішення Вашингтона можуть стати непередбачуваними.

«Багато рішень адміністрації Трампа, які можуть здатися нелогічними з точки зору зовнішньої політики, насправді будуть цілком раціональними з точки зору логіки його особистої боротьби за виживання у владі», — вважає оглядач.

Цією внутрішньою слабкістю США може скористатися Китай. Портников не виключає, що Сі Цзіньпін почне використовувати тему Тайваню для прямого шантажу Білого дому, намагаючись зміцнити позиції Пекіна в регіоні, поки увага Заходу розпорошена на внутрішні конфлікти та війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Портников зазначав, що майбутня зустріч лідерів «Коаліції охочих» має стати не просто черговим майданчиком для слів підтримки, а етапом переходу до реальних дій.