Що чекає Україну у наступні 6 місяців: у НАТО назвали сценарій війни до кінця року

Прогноз на пів року: у НАТО розповіли, чи готова Росія зупинити війну

Реклама

Найбільш вірогідним розвитком подій на фронті між Україною та РФ в найближчі шість місяців у НАТО називають продовження виснажливої позиційної війни.

Про це заявив на полях саміту НАТО в Анкарі заявив високопосадовець Альянсу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами представника Альянсу, НАТО повністю підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Водночас наразі немає жодних реальних сигналів про те, що керівництво Росії готове змінити свої агресивні наміри чи піти на серйозні поступки за столом перемовин.

Реклама

«Хоча за столом переговорів багато що може змінитися, ми досі не бачимо реальних ознак зміни позиції Росії чи того, що Кремль готовий піти на будь-які значущі поступки», — сказав співрозмовник видання.

На його думку, Росія, ймовірно, намагатиметься зберегти свою перевагу на землі, але російські просування залишатимуться переважно тактичними.

Крім того, високопосадовець НАТО зауважив, що заяви диктатора Путіна та його соратників свідчать, що «їхні початкові територіальні вимоги залишаються в силі, як і їхній заклик до нейтралітету України та скарги на так звані „корінні причини“ війни».

Раніше президент Зеленський заявив про перехід до вирішальної фази війни.

Реклама

Тим часом у Defense Express заявили про критичний стан протиракетного щита Києва та повернення до умов 2022 року.

Натомість британська газета Financial Times вважає, що Путін не зупиниться щонайменше до 2027 року.

Новини партнерів