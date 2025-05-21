- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2601
- Час на прочитання
- 1 хв
"Що, чорт забирай, він там робить": Трамп про візит Зеленського в ПАР
Трампа цікавить, «якого дідька» Зеленський поїхав до ПАР.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову зробив випад на адресу Володимира Зеленського.
Це сталося під час зустрічі Трампа з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті Білого дому.
Серед іншого, президент США поскаржився, що коли хотів поговорити з Зеленським, той був з візитом у ПАР.
«Я подзвонив Зеленському, вони сказали: „Він у Південній Африці“. Я сказав: „Що, чорт забирай, він робить у Південній Африці?“, — заявив американський президент.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року президент Зеленський здійснив офіційний візит до ПАР.
Під час цього візиту голова ПАР Сиріл Рамафоса заявив про готовність своєї держави відіграти продуктивну роль у мирному процесі щодо війни Росії проти України.