"Що, чорт забирай, він там робить": Трамп про візит Зеленського в ПАР

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову зробив випад на адресу Володимира Зеленського.

Це сталося під час зустрічі Трампа з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті Білого дому.

Серед іншого, президент США поскаржився, що коли хотів поговорити з Зеленським, той був з візитом у ПАР.

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«Я подзвонив Зеленському, вони сказали: „Він у Південній Африці“. Я сказав: „Що, чорт забирай, він робить у Південній Африці?“, — заявив американський президент.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року президент Зеленський здійснив офіційний візит до ПАР.

Під час цього візиту голова ПАР Сиріл Рамафоса заявив про готовність своєї держави відіграти продуктивну роль у мирному процесі щодо війни Росії проти України.