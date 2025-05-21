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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Що, чорт забирай, він там робить": Трамп про візит Зеленського в ПАР

Трампа цікавить, «якого дідька» Зеленський поїхав до ПАР.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову зробив випад на адресу Володимира Зеленського.

Це сталося під час зустрічі Трампа з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті Білого дому.

Серед іншого, президент США поскаржився, що коли хотів поговорити з Зеленським, той був з візитом у ПАР.

«Я подзвонив Зеленському, вони сказали: „Він у Південній Африці“. Я сказав: „Що, чорт забирай, він робить у Південній Африці?“, — заявив американський президент.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року президент Зеленський здійснив офіційний візит до ПАР.

Під час цього візиту голова ПАР Сиріл Рамафоса заявив про готовність своєї держави відіграти продуктивну роль у мирному процесі щодо війни Росії проти України.

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