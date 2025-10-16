Що думають про розмову Трампа з Путіним в МЗС: Сибіга про позицію України

В МЗС пояснили, як дискусія про "Томагавки" повернула Путіна до діалогу / © УНІАН

У МЗС України прокоментували сьогоднішню розмову президента США Трампа та російського диктатора Путіна.

Очільник відомства Андрій Сибіга зауважив, що сьогоднішня розмова демонструє, що навіть дискусія про ракети «Томагавк» вже змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою.

«Висновок такий: нам потрібно продовжувати робити сильні кроки. Сила дійсно може створити імпульс для миру» — написав глава МЗС у соцмережі Х.

Він запевнив, що росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Єдиний інструмент, який вони мають, — це терор проти нашої енергетичної системи і сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь, зауважив Сибіга.

Тому він закликав США та міжнародну спільноту до подальших рішень щодо РФ, які гарантиватимуть, що у Путіна не залишиться вибору і він буде змушений шукати шляхи припинення війни.

«Достатня сила і рішучість можуть принести мир в Європу, як це було на Близькому Сході», — підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої розмови Путін сказав Трампу, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Своєю чергою після розмови з главою Кремля Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті.

Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.