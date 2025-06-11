Що говорив Путін у розмові з Трампом: президент США відкрив деталі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його остання розмова з диктатором Путіним «була хорошою».

Про це глава Білого дому сказав під час подкасту Pod Force One.

Президент США зізнався, що під час їхньої розмови 4 червня Путін «говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче».

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«Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло», — визнав Трамп.

Крім того, він вкотре назвав війну РФ проти України «надзвичайно жорстокою» і зауважив, що нічого подібного не було від часів Другої світової.

Нагадаємо, що 4 червня Дональд Трамп заявив, що провів переговори з російським диктатором Путіним.

Після цього Трамп вчинив низку дивних речей, на які звернули увагу у Мережі. Спочатку він опублікував пост про свою розмову з диктатором Путіним, в якій глава Кремля погрожував ударами по Україні.

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Потім видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. А вже після цього президент США репостнув статтю The Washington Post про санкції.