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Що говорив Путін у розмові з Трампом: президент США відкрив деталі
Трамп відверто розповів про свою розмову з Путіним та визнав, що «нічого не вийшло».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його остання розмова з диктатором Путіним «була хорошою».
Про це глава Білого дому сказав під час подкасту Pod Force One.
Президент США зізнався, що під час їхньої розмови 4 червня Путін «говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче».
«Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло», — визнав Трамп.
Крім того, він вкотре назвав війну РФ проти України «надзвичайно жорстокою» і зауважив, що нічого подібного не було від часів Другої світової.
Нагадаємо, що 4 червня Дональд Трамп заявив, що провів переговори з російським диктатором Путіним.
Після цього Трамп вчинив низку дивних речей, на які звернули увагу у Мережі. Спочатку він опублікував пост про свою розмову з диктатором Путіним, в якій глава Кремля погрожував ударами по Україні.
Потім видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. А вже після цього президент США репостнув статтю The Washington Post про санкції.