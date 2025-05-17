Що кажуть українці про переговори в Туреччині: результати опитування вражають

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16 травня Соціологічна група «Рейтинг» провела всеукраїнське опитування, присвячене ставленню громадян до ініціативи переговорів у Туреччині. Результати свідчать про помітну підтримку українцями ідеї тимчасового перемир’я та довіру до дій президента.

Результати опитування оприлюдненні на офіційному сайті.

Згідно з результатами дослідження, абсолютна більшість опитаних — 74% громадян — підтримують ідею 30-денного перемир’я без будь-яких попередніх умов. Це свідчить про запит суспільства на спроби зниження рівня ескалації, навіть у тимчасовому форматі.

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Також більшість (53%) оцінила останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини як успішний. Водночас рівень довіри до глави держави стабілізувався на високій позначці — 70%, що є помітно вищим, ніж на початку року (53–58%).

Хоча лише чверть респондентів вважають, що переговори в Туреччині реально наблизять мир, більшість переконані — Україна повинна зберігати відкритість до діалогу, а Зеленський може брати участь у перемовинах навіть за відсутності Путіна (так вважають 47% опитаних).

Серед причин відсутності російського диктатора на переговорах, громадяни найчастіше називали небажання завершувати війну (54%) і страх перед особистим діалогом (22%).

Нагадаємо, переговори між українською та російською сторонами у Стамбулі стали кульмінацією ретельно спланованої дипломатичної гри лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

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А за думкою керівника Офісу президента Сергія Лещенко, російський диктатор Володимир Путін боїться особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вона може стати точкою впливу для США — зокрема Дональда Трампа.

Також, міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію в Стамбулі, заявив про підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зауважимо, керівник росіян Володимир Мединський повідомив про те, що Москва «взяла до уваги запит на зустріч між лідерами РФ та України».