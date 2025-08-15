Що хоче обговорити Путін з Трампом: в Кремлі відповіли

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп обговорюватимуть питання українського врегулювання, економічні проекти та суперечливі питання, які у Кремлі називають «взаємними подразниками».

Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Проекти економічного співробітництва Росії та США, тема „взаємних подразників“ будуть на порядку денному переговорів Путіна та Трампу», — сказав Пєсков.

Він уточнив: «На чільному місці буде стояти питання українського врегулювання, але це також перелік подразників наших двосторонніх відносин, це і можливі проєкти економічного співробітництва, це і всі-всі аспекти українського врегулювання, це і тези з регіональної та міжнародної проблематики, це величезна кількість матеріалів, які, звичайно, президент завжди дуже уважно читає».

Також Песков зазначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Проте Росія нібито не очікує підписання будь-яких документів за підсумками саміту лідерів двох країн. Втім, каже речник Дмитро Пєсков, «Путін окреслить коло домовленостей, розуміння, яких їм вдасться досягти».

Спілкуючись з журналістами перед переговорами президент США Дональд Трамп наголосив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. Американський президент підкреслив, що продовження атак Росії не посилює позиції Кремля, а навпаки — шкодить Путіну.

А ось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже встиг «віділитись» під час візиту на Аляску, вдягнувши светр з написом «СССР».

За думкою CNN, це має показати впевненість Москви щодо саміту і те, що РФ начебто є великою державою, з якою неможливо не рахуватися на міжнародній арені.