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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Що криється за словами Лаврова щодо "готовності" Росії до миру в Україні: у ЦПД пояснили

Лавров своєю маніпуляцією з умовами припинення вогню вкотре довів, що Росія просто тягне час.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. / © Associated Press

Нові заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про припинення вогню вкотре демонструють справжню тактику Кремля.

Детальніше розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Лавров своєю маніпуляцією з умовами припинення вогню вкотре довів, що Росія просто тягне час і намагається обдурити президента Трампа”, — наголосив Коваленко.

За його словами, раніше Росія намагалася прикривати свою тактику інформаційними операціями, звинувачуючи Україну у “небажанні миру”. Проте ці пропагандистські зусилля зазнали краху.

“Тепер усе на поверхні — вся російська брехня зчитується, всі її бачать”, — підсумував керівник ЦПД.

Раніше Лавров заявив, що Москва погодиться на “безумовне” припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог, зокрема, повного припинення постачання зброї.

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