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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
97
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Що має бути першим — переговори чи перемир’я: Келлог про закінчення війни

США наголошують на необхідності негайного перемир’я на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що спочатку потрібно встановити припинення вогню, а потім переходити до мирних переговорів.

Про це Келлог написав у соцмережі Х.

«Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього переходьте до всеохопних мирних переговорів. Не навпаки», — заявив спецпредставник Трампа.

Водночас, він не став прямо звинувачувати Росію, адже, як відомо, це саме Кремль саботує встановлення режиму тиші на фронті.

Раніше Кіт Келлог назвав очікуване 30-денне припинення вогню початком процесу завершення війни в Україні.

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