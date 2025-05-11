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Що має бути першим — переговори чи перемир’я: Келлог про закінчення війни
США наголошують на необхідності негайного перемир’я на фронті.
Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що спочатку потрібно встановити припинення вогню, а потім переходити до мирних переговорів.
Про це Келлог написав у соцмережі Х.
«Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього переходьте до всеохопних мирних переговорів. Не навпаки», — заявив спецпредставник Трампа.
Водночас, він не став прямо звинувачувати Росію, адже, як відомо, це саме Кремль саботує встановлення режиму тиші на фронті.
Раніше Кіт Келлог назвав очікуване 30-денне припинення вогню початком процесу завершення війни в Україні.