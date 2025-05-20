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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1073
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2 хв

Що має статися, аби Трамп перейшов на бік України: Клімкін пояснив

За словами Клімкіна, Трамп хоче отримати зиск як від України, так і від Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не хоче тиснути на Путіна, бо вважає себе геніальним переговірником, і бажає вирішувати з РФ багато питань.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

«Трамп не хоче тиснути на Путіна. І не тому, що Путін йому там супер подобається, а тому, що йому потрібні відносини з Путіним і з Росією. Він вважає, що великі країни мають говорити з іншими великими країнами. Хоч Росія зараз і не є великим гравцем економічно, але з точки зору безпеки, ядерної зброї, ресурсів, такою країною для Трампа є. І Трамп хоче вирішувати з Путіним багато питань», — каже дипломат.

На думку Клімкіна, Трамп не буде ставати на бік України. Хіба що станеться щось дуже емоційне і Трамп вважатиме себе персонально ображеним Путіним.

«Таке поки що не відбулося і я не впевнений, що це відбудеться в осяжному майбутньому. Трампу потрібні відносини з Росією з багатьох перспектив. Як один мій добрий знайомий, який зараз в адміністрації, сказав: „Трамп любить вести переговори. Це для нього в певну міру задоволення. Він вів переговори все своє бізнесове життя і достатньо успішно“. Тому Трамп вважає себе геніальним переговорником і я думаю, що він дійсно класний переговорник», — зазначив ексміністр.

Клімкін припускає, що Трамп намагається не дратувати Путіна і хоче «тягнути його по своєму лабіринту». Путін також це прекрасно розуміє і намагається на цьому шляху ставити свої умови.

«Дуже важливо розуміти, що Трамп не хоче бути на нашому боці. Він хоче бути на своєму боці. Він не хоче бути і на боці Путіна. От весь сенс цього руху Make America Great Again якраз про це, що Трамп не хоче ставати на нашу сторону. Він хоче розрулити ситуацію і отримати зиски від всіх сторін. І хоче стати єдиним, хто може її розрулити, і хто може гарантувати, хоча є посередкована, будь-яку подальшу сталість. Ця логіка для нього дуже важлива. Тому чекати, що він психане і стане на нашу сторону, це не стратегія. Це насправді один з можливих варіантів, але сподіватися на цей варіант і робити на це ставки, це насправді дуже погана гра для нас. Нам потрібна колективна гра з європейцями, в якій Трамп зрозуміє, в чому зиски для того, щоб він сприйняв нашу логіку як свою. І тільки тоді він буде її просувати далі», — підсумував Павло Клімкін.

Раніше стало відомо, що Трамп просив у Путіна під час переговорів щодо війни в Україні.

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