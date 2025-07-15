Що має зробити Трамп, аби змусити Путіна домовлятися: The Telegraph назвало єдиний крок

© Associated Press

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Якщо Дональд Трамп серйозно налаштований запровадити каральні санкції проти Росії, він міг би зробити один негайний дипломатичний крок. Президент США може направити посланця не до Москви, а до Пекіна, щоб попередити китайських лідерів, що їм залишилося лише 50 днів до запровадження 100-відсоткових тарифів США, якщо вони не припинять купувати російську нафту.

Про це пише The Telegraph.

Тоді Сі Цзіньпін міг би звернутися до свого молодшого партнера Володимира Путіна та запропонувати Росії уникнути цього результату, погодившись на припинення вогню в Україні. Але публічних ознак того, що щось подібне станеться, немає, і залишається небезпека, що після закінчення 50 днів Трамп не виконає своїх обіцянок.

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Війна проти України триватиме, як і раніше, а Путін уникне найсуворіших санкцій, які може запровадити Америка.

«Зрештою, ми вже були в такому становищі раніше. Трамп часто критикував непохитливість Путіна та погрожував новими санкціями», — зазначається у матеріалі.

29 травня він заявив: «Протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи Путін нас підкуповує».

Два тижні минуло без жодних дій. Новий 50-денний зворотний відлік може закінчитися так само.

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Залишається примітним фактом, що Трамп не запровадив жодної нової санкції проти Росії з моменту повернення до Білого дому шість місяців тому. Усі обмеження такого роду вразливі до обходу, оскільки країна, на яку вони спрямовані, знаходить способи їх обійти. Єдиний шлях реагувати — це постійно оновлювати та розширювати санкції, закриваючи лазівки, щойно вони з’являються. Тому Велика Британія та ЄС оголошують про нові заходи проти Росії кожні кілька місяців. Але Трамп нічого не зробив з моменту вступу на посаду в січні 2025 року, дозволивши американським санкціям згаснути.

«І тепер, попри нарощування, протягом наступних 50 днів нічого не буде. Не дивно, що Московська фондова біржа відреагувала на заяву президента різким зростанням. Однак ринки можуть помилятися, і цього разу все може бути інакше», — відзначають у The Telegraph.

Втім якщо Трамп тепер постачатиме Україні сучасне озброєння, включаючи ракети великої дальності, здатні вражати цілі в Росії, — і якщо він дозволить Києву використовувати їх для цієї мети, — тоді Путін знатиме, що американська політика дійсно змінилася.

«Путін мав би вже зрозуміти, що пан Трамп щиро роздратований тупою впертістю російської дипломатії. Виступаючи в Овальному кабінеті, президент США сказав, що він думав, що мирна угода в Україні на горизонті „близько чотирьох разів“, але „ми все ще говоримо“, і „це просто продовжується і продовжується“, — пишуть автори.

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Це не хвилювало б Путіна, якби Трамп був схильний звинувачувати Володимира Зеленського в глухому куті. Але, схоже, що все стало на свої місця, адже Україна прийняла запропоноване Америкою припинення вогню ще 11 березня, тоді як все, що зробив Путін, це почав запускати ще більше безпілотників та балістичних ракет по українських містах.

Аналітики підкреслюють: у боротьбі за вплив на сприйняття Трампа, з якого випливає вся політика США, Путін вперше, здається, програє. Трамп більше не схильний виправдовувати свого російського колегу.

Власна думка Путіна щодо санкцій, якими погрожує Трамп, незабаром стане зрозумілою.

«Якщо Росія повернеться за стіл переговорів зі зміненим набором вимог, можливо, визнавши, що вона ніколи не отримає жодного дюйма української території, тоді пан Трамп зможе змусити Путіна змінити свою позицію», — йдеться у матеріалі.

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Але залишається такою ж можливою ситуація, що Путін буде сидіти склавши руки та чекати, поки «останній термін мине так само без подій», як і попередній.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив про своє розчарування російським «фюрером» Володимиром Путіним. Втім, додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив.

«Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним», — відповів очільник Білого дому на запитання BBC.

Також президента США запитали, чи довіряє він російському диктатору. Трамп відповів, що «майже нікому не довіряє». З його слів, він чотири рази думав, що угода з Кремлем таки можлива.

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