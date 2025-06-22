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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
169
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2 хв

Що мотивує Путіна воювати та чому він не зупиниться: Подоляк назвав причини

Доки диктатор не зіткнеться з реальною загрозою, він матиме всі підстави продовжувати війну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Для росіян війна важлива і вона для РФ набагато дешевша за будь-який інший формат існування, тому Володимир Путін не збирається зупинятися.

Про це в ефірі «Ми-Україна» заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що продовження війни є для Кремля раціональним вибором, який вирішує одразу цілу низку проблем.

«Вони за рахунок війни, по-перше, вирішили свої внутрішні питання — питання тотального контролю за проблемами, негараздами, які є на внутрішньому ринку. Друга складова — вони, знову ж таки, за рахунок війни повернулися тимчасово, але повернулися з глобальним порядком денним, на домінуючій позиції — так, через насилля… Третя складова — найближче оточення Путіна отримує прямі фінансові доходності від війни, тобто вони заробляють більше, ніж без війни, на обслуговуванні, на сервісі війні», — пояснив Подоляк.

На думку Подоляка, диктаторові подобається процес війни.

«Самому Путіну подобається оця, по-перше, мілітаристська риторика, ідеологія, вигляд країни, ну і більше того, він насолоджується естетично кадрами масованої різні, яку він вчиняє в країні, в нашій з вами країні. Оце все є мотивацією», — додав він.

Раніше аналітики повідомили, що однією з головних причин, чому Путін не хоче зупинити війну в Україні, незважаючи на величезні втрати, це бажання підкорити український народ.

«Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурою, окрему від Росії», — зазначили експерти.

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