Що може змусити Путіна змінити плани щодо війни: експосол США в Україні відповів

Стівен Пайфер

Якщо очільник Кремля Володимир Путін усвідомить, що протягом наступних 3-5 років Україна матиме змогу озброюватися і продовжувати захищатися, тоді йому доведеться запитати себе, чи готовий він витримати постійний економічний тиск. Тож, використання заморожених російських активів є значною допомогою у цьому.

Експосол США в Україні Стівен Пайфер розповів про це «24 каналу».

«Як на мене, зараз європейці вже розглядають можливість використання заморожених російських активів. Існує досить розумний план, який зараз обговорюють, і який дозволив би зробити значну частину цих коштів доступною для України. Це надзвичайно важливо», — зазначив він.

На його думку, якщо Україна отримає ці кошти, то знатиме, що протягом наступних кількох років матиме ресурси для закупівлі озброєння, необхідного для продовження оборони.

«Це був би дуже важливий сигнал для Кремля», — додав Пайфер.

Що може змусити Путіна змінити плани щодо війни

«Якщо Володимир Путін усвідомить, що протягом наступних 3-5 років Україна матиме змогу озброюватися і продовжувати захищатися, тоді йому доведеться запитати себе, чи готовий він витримати постійний економічний тиск. Але ще важливіше, чи готовий платити ціну у вигляді 300-500 тисяч російських солдатів, убитих і поранених щороку», — зазначив він.

Саме це, за словами Пайфера, може змінити підхід Кремля до воєнних планів.

