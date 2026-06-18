Що може зробити ЄС для досягнення миру в Україні: Фіцо висунув пропозицію

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір запропонувати Європейському Союзу ініціативу щодо створення безпосереднього каналу зв’язку між Україною та Росією. На його думку, впливу ЄС недостатньо для завершення війни.

Про це повідомляє TERAZ.SK

За його словами, ЄС наразі не має достатнього впливу, щоб відігравати вирішальну роль у переговорах про завершення війни в Україні, тому необхідно шукати інші формати комунікації.

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Фіцо додав, що потрібна заміна на посаді Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки, яку обіймає Кая Каллас.

Раніше ми писали про можливі контакти ЄС із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію прокоментував генсек НАТО Марк Рютте. «Очевидно, що в ЄС це обговорення триває. Я це поважаю. Я розумію, чому триває це обговорення, але це європейська справа, де НАТО не бере участі. Але я уважно за цим стежу», — зазначив Рютте.

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