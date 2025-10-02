Що може зупинити Путіна: ексміністр оборони Британії розповів

Бен Воллес / © Getty Images

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав головну причину, через яку Україні досі не вдалося здобути перемогу над РФ. Захід довгі роки не міг правильно зрозуміти Володимира Путіна.

Про це він заявив у своїй статті для The Telegraph.

«Настав час дати зрозуміти Путіну, що йому дійсно є що втрачати. Путін — жалюгідний маленький хуліган, який живе у світі фантазій і романтичних царських забобонів», — написав Воллес.

Ексміністр наголосив, що саме его та фантазії Путіна, зокрема його одержимість Кримом як «перлиною давно втраченої російської імперської корони», привели Росію до нинішнього стану. На його думку, поки Крим у безпеці, Путін також почувається у безпеці.

План «удушення» Криму: що пропонує Воллес

Воллес переконаний, що для перемоги необхідно поставити Крим під загрозу, зробивши півострів «непридатним для проживання і нежиттєздатним з точки зору Росії».

Колишній голова Міноборони Британії запропонував такий план дій:

Руйнування логістики. Необхідно знести Керченські мости, щоб усі поставки здійснювалися сухопутним коридором, який перебуває під вогневим контролем України. Блокування ресурсів. Слід знищити водо- та енергопостачання Криму. Постійний тиск. Україна повинна щодня обрушувати на Крим дощ із дронів.

Воллес додав, що Україні не обов’язково вторгатися на півострів, але його слід «задушити до смерті». Він нагадав, що російський флот уже вигнано із Севастополя.

Заклик до Заходу

Бен Воллес закликав Лондон збільшити поставки морських та повітряних безпілотників. Крім того, він вважає, що Німеччина має якнайшвидше передати Україні ракети Taurus. Ексміністр впевнений: дрони (включно з крилатими ракетами типу Taurus і Storm Shadow, які є «більш швидкими і досконалими безпілотниками») — це саме та технологія, яка дасть Україні перевагу і дозволить виграти цю битву.

