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Після засідання парламентської ТСК історія з «Карфагеном» виглядає вже далеко не так однозначно, як її презентували НАБУ та САП. А можливо, навіть зовсім навпаки — написав у своєму Фейсбук політичний експерт Володимир Цибулько

Генерал СБУ Сергій Дука публічно розповів про оперативну співпрацю з Андрієм Осіповим, можливе розкриття агентурних джерел, вилучення матеріалів розслідувань щодо керівництва антикорупційних органів та ймовірний витік інформації до фігурантів цих справ.

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Паралельно ексгенпрокурор Кравченко публікує записи, які порушують серйозні питання щодо найближчого оточення керівника САП Клименка.

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І після всього цього нам пропонують беззаперечно вірити версії НАБУ? Вважаю абсолютно правильним рішення продовжити роботу ТСК та заслухати 23 листопада Кривоноса, Клименка, Кравченка й Малюка. Я б іще раз запросив і самого Дуку, щоб влаштувати своєрідну очну ставку.

Переконаний, що тепер на незручні запитання відповідати мають не лише ті, кого звинувачують НАБУ та САП, а й самі керівники антикорупційних органів. І їм доведеться пояснити не тільки те, що вони викрили під час «Карфагену», а й те, що могли приховати за цим гучним викриттям.

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