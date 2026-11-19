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«Що НАБУ могло приховати за „Карфагеном“?»: після заяв Дуки керівників антикорупційних органів пропонують викликати на очну ставку
Після засідання парламентської ТСК історія з «Карфагеном» виглядає вже далеко не так однозначно, як її презентували НАБУ та САП. А можливо, навіть зовсім навпаки — написав у своєму Фейсбук політичний експерт Володимир Цибулько
Генерал СБУ Сергій Дука публічно розповів про оперативну співпрацю з Андрієм Осіповим, можливе розкриття агентурних джерел, вилучення матеріалів розслідувань щодо керівництва антикорупційних органів та ймовірний витік інформації до фігурантів цих справ.
Паралельно ексгенпрокурор Кравченко публікує записи, які порушують серйозні питання щодо найближчого оточення керівника САП Клименка.
І після всього цього нам пропонують беззаперечно вірити версії НАБУ? Вважаю абсолютно правильним рішення продовжити роботу ТСК та заслухати 23 листопада Кривоноса, Клименка, Кравченка й Малюка. Я б іще раз запросив і самого Дуку, щоб влаштувати своєрідну очну ставку.
Переконаний, що тепер на незручні запитання відповідати мають не лише ті, кого звинувачують НАБУ та САП, а й самі керівники антикорупційних органів. І їм доведеться пояснити не тільки те, що вони викрили під час «Карфагену», а й те, що могли приховати за цим гучним викриттям.