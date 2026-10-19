Що насправді лякає Трампа перед виборами у США: політолог розкрив деталі конфлікту з Україною

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сприймає можливу поразку республіканців на виборах до Палати представників чи Сенату як особисту трагедію. Однією з причин цього, за словами політолога Євгена Магди, є побоювання щодо можливого імпічменту.

Таку думку директор Інституту світової політики висловив в ефірі телеканалу «Київ24».

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Чому Трамп побоюється проміжних виборів у США

За словами Євгена Магди, Дональд Трамп дуже болісно сприймає перспективу поразки республіканців на проміжних виборах, оскільки вважає її особистою невдачею.

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«У Трампа є такий комплекс, що він не вміє програвати, і для нього перспектива програшу республіканців на виборах до Палати представників чи до Сенату виглядає особистою трагедією», — зазначив політолог.

За словами Магди, Трампа переконали, що в разі поразки його партії демократи спробують оголосити йому імпічмент.

Як попередній імпічмент Трампа вплинув на президента

Євген Магда вважає, що імпічмент під час першої президентської каденції Дональда Трампа залишив на ньому серйозний психологічний відбиток. На думку політолога, цей досвід впливає на нинішню поведінку президента та його прагнення уникнути повторення такого сценарію.

«Я думаю, що імпічмент в його першій президентській каденції на нього наклав дуже серйозний психологічний відбиток, і тому він буде і надалі намагатися цьому опиратися максимально», — пояснив директор Інституту світової політики.

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За словами Євгена Магди, проміжні вибори до Конгресу США є важливим випробуванням для адміністрації Дональда Трампа, адже від їхніх результатів залежатиме, яка партія контролюватиме Палату представників і Сенат. Політолог зазначає, що поразка республіканців може суттєво обмежити можливості президента просувати власний політичний порядок денний, зокрема в питаннях, що стосуються України.

На думку Магди, саме цей ризик робить майбутні вибори особливо важливими для Трампа. Політолог наголошує, що президент намагатиметься максимально протидіяти сценарію, за якого йому знову можуть спробувати оголосити імпічмент.

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