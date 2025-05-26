Що насправді намагається зробити топ-переговорник Путіна — розвідка України розкрила план Дмитрієва

Кирило Дмитрієв. / © Associated Press

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Головна мета спецпредставника Росії з економічного співробітництва Кирила Дмитрієва — повернути заморожені російські активи, сума яких сягає $280 мільярдів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

За його словами, Дмитрієв не займається мирними ініціативами — його завданням є формування нової глобальної риторики, в якій питання України відходить на другий план. Зокрема, він пропонує США говорити про Арктику, рідкоземельні метали, енергоресурси Сибіру, створюючи “широкий порядок денний”, у якому війна в Україні звучить все менш пріоритетно.

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“Він намагається показати США: не зосереджуймося на війні, погляньмо ширше. У нас є ресурси, які вам потрібні. І так питання України розмивається”, — пояснив Іващенко.

Голова СЗРУ наголосив, що одне з ключових завдань української сторони — утримувати тему війни в Україні у фокусі міжнародної політики та не допустити її витіснення іншими глобальними темами, які Росія намагається просунути.

Крім того, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів, чи готова Росія зупинити війну в Україні.