Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував відмову Росії від переговорів, оскільки Москва й досі не демонструє зацікавленості у добросовісному діалозі. Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров повторив вимогу Кремля «усунути корінні причини» війни в Україні, що є лише ширмою для капітуляції Києва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

28 вересня Венс заявив, що останніми тижнями Росія «відмовилася сісти за стіл» як на переговори з Україною, так і на зустрічі за участю США та України. Це суперечить повідомленням про те, що 18 серпня президент РФ Володимир Путін нібито домовився з президентом США Дональдом Трампом про двосторонні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Ванса, економіка Росії перебуває «в руїнах», на фронті вона досягає «мізерних або жодних» результатів, тому настав момент, коли Москва повинна «нарешті серйозно заговорити про мир». Віцепрезидент США підкреслив, що «реальність на місцях» змінилася: Росія зазнає величезних втрат серед військових, не отримуючи від цього «нічого відчутного».

Того ж дня Лавров повторив, що Москва готова почати переговори щодо «корінних причин» війни, серед яких Кремль традиційно називає розширення НАТО на схід та нібито утиски російськомовних в Україні.

Аналітики зазначили, що представники Кремля, зокрема міністр закордонних справ, послідовно використовують формулювання «корінні причини», маючи на увазі початкові вимоги Москви, які вона планує реалізувати або військовим, або дипломатичним шляхом.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує оцінювати, що Росія не готова вести переговори добросовісно, натомість постійно вимагає від України капітуляції та прийняття максималістських умов Москви«, — йдеться у звіті.

До слова, 27 вересня Лавров заявив, що Росія не розглядатиме повернення до кордонів України 2022 року, назвавши таку надію «політичною сліпотою». Міністр знову виправдовував війну, стверджуючи, що РФ нібито відстоює «законні інтереси» людей на Донбасі. Лавров звинуватив українське керівництво у постійній брехні та «знищенні» всіх досягнутих домовленостей від 2014 року. Ключова теза його пропаганди полягала у тому, що кожен «зрив» угод, нібито ініційований Києвом, призводив до нових територіальних втрат для України.