Що насправді стоїть за атакою дронів на Польщу: Мерц стривожив заявою

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Вторгнення безпілотників РФ до Польщі - свідома провокація Кремля, а не "нещасний випадок" чи "збіг обставин", як про це цинічно заявляють у Москві.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Politico.

Він наголосив, що події в Польщі - ще одна російська провокація. Інші - впродовж місяців фіксують у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

За словами Мерца, хоч протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не достатньо ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону. Він наголосив, що ця атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі.

Інцидент із дронами, наголошує канцлер ФРН, демонструє необхідність суттєвого реформування протиповітряної оборони Альянсу в Європі.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала би, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", - сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що про збиття дронів і ракет над Україною силами НАТО поки що не йдеться. З його слів, польські пілоти мають певні оперативні обмеження. Зокрема, через “турботу про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі”.

Нагадаємо, після атаки дронів РФ на Польщу прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив неоднозначну заяву. Зокрема, наголосив він, нібито угорська політика "закликів до миру" у війні між Україною та Росією є "розумною та раціональною". Саме це доводить "інцидент" з російськими дронами в одній з країн НАТО.