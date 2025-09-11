ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1225
Час на прочитання
2 хв

Що насправді стоїть за атакою дронів на Польщу: Мерц стривожив заявою

Атака російських дронів на Польщу - це не збіг обставин, наголошує німецький канцлер.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Фрідріх Мерц.

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Вторгнення безпілотників РФ до Польщі - свідома провокація Кремля, а не "нещасний випадок" чи "збіг обставин", як про це цинічно заявляють у Москві.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Politico.

Він наголосив, що події в Польщі - ще одна російська провокація. Інші - впродовж місяців фіксують у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

За словами Мерца, хоч протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не достатньо ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону. Він наголосив, що ця атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі.

Інцидент із дронами, наголошує канцлер ФРН, демонструє необхідність суттєвого реформування протиповітряної оборони Альянсу в Європі.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала би, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", - сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що про збиття дронів і ракет над Україною силами НАТО поки що не йдеться. З його слів, польські пілоти мають певні оперативні обмеження. Зокрема, через “турботу про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі”.

Нагадаємо, після атаки дронів РФ на Польщу прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив неоднозначну заяву. Зокрема, наголосив він, нібито угорська політика "закликів до миру" у війні між Україною та Росією є "розумною та раціональною". Саме це доводить "інцидент" з російськими дронами в одній з країн НАТО.

Дата публікації
Кількість переглядів
1225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie