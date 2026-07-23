Що насправді стоїть за звільненням Федорова: у The Conversation проаналізували ситуацію

Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

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Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони показало конфлікт між новими цифровими технологіями та класичним військовим командуванням. Ця відставка порушила важливе питання: хто саме має керувати змінами й технологіями на сучасній війні.

Про це повідомляє аналітичне видання The Conversation.

Що змінилося після звільнення Федорова

Повідомляється, що відставка міністра оборони 16 липня 2026 року спровокувала протести в понад 15 містах України. Звільнився також засновник елітного підрозділу безпілотників полковник Павло Єлізаров, що свідчить про поглиблення кризи вже всередині армії.

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Зазначається, що головна причина конфлікту — різний підхід до управління військом. Михайло Федоров став символом цифрових змін і залучення приватних компаній завдяки проєкту Brave1 і системі Delta. Натомість колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський робить ставку на сувору дисципліну та традиційну армійську ієрархію.

«Моя функція — війна», — заявив Сирський у своїй статті від 20 липня, наголосивши, що технології мають лише посилювати командування, а не замінювати його.

Видання зазначає, що з потребою швидко змінюватися на війні зіткнулися й інші держави. Наприклад, Росія намагається збирати всі розробки в один центр «Рубікон» і масово випускає FPV-дрони, але через таку залежність від кількох систем залишається вразливою.

Повідомляється, що країни НАТО та ЄС надто повільно впроваджують новинки через складну бюрократію і розплановані на роки закупівлі. Натомість США та Ізраїль діють ефективніше, бо там розробку технологій і командування військами чітко розділили між різними відомствами, щоб вони не конкурували між собою.

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Експерти The Conversation підсумовують, що досвід України демонструє потребу в новому типі оборонного керівництва. Сучасний очільник Міноборони має бути не просто адміністратором, а дипломатом і модератором між високою швидкістю розвитку технологій та стабільністю бойового управління.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, Михайло Федоров, який останні шість місяців очолював Міноборони, 15 липня пішов у відставку. Після звільнення він публічно піддав гострій критиці Олександра Сирського та підтвердив, що наполягав на усуненні головнокомандувача з посади.

Через звільнення у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

Також ми писали, що Володимир Зеленський пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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Згодом Федоров заявив, що не погодиться обійняти жодну іншу державну посаду, окрім посади очільника Міністерства оборони України.

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