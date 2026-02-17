Що насправді відбувається у Женеві: Портников прокоментував новий раунд переговорів і тактику РФ

Портников про новий раунд у Женеві

Черговий раунд переговорів у Женеві навряд чи принесе прорив, однак продемонструє зміну тактики російської делегації після повернення помічника президента РФ Володимира Мединського до її складу.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.

За його словами, Мединський традиційно використовується Кремлем для просування ідеологічних претензій до України, а сама участь Росії в консультаціях не свідчить про готовність до реальних домовленостей.

Портников вважає, що нинішній етап переговорів також показує, в якому режимі діятимуть Сполучені Штати. Американська сторона, за його оцінкою, перебуває у часовому тиску — паралельно з консультаціями щодо України тривають перемовини з Іраном. Водночас Росія, на переконання журналіста, не поспішає та зацікавлена насамперед у збереженні самого переговорного процесу.

«Росіянам потрібно демонструвати, що перемовини тривають, аби утримати Вашингтон від жорсткіших рішень», — зазначає Портников.

Він також звернув увагу на активізацію європейських країн. Уперше до консультацій долучилися радники з національної безпеки чотирьох держав Європи, які проводять окремі зустрічі з американськими представниками. Це, на думку оглядача, підкреслює: без участі Європи неможливо ухвалювати рішення щодо санкцій, заморожених російських активів чи архітектури безпеки для України.

Водночас ключовою проблемою Портников називає відсутність у Кремля наміру досягти миру.

«Російська делегація не налаштована на домовленості. Переговори для Путіна — це інструмент продовження війни та уникнення нових санкцій», — наголошує він.

На його думку, Кремль зацікавлений у тому, щоб процес виглядав конструктивним, водночас не даючи ані припинення вогню, ані реальних кроків до завершення війни. Така тактика дозволяє Москві вигравати час і стримувати Захід від посилення військової підтримки України.

Портников підсумував, що поки що переговорний процес розвивається радше за російським сценарієм — із затягуванням рішень та імітацією готовності до компромісу, ніж у логіці швидкого досягнення миру.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого у Женеві закінчився перший день тристоронніх консультацій, під час якого сторони зосередилися на обговоренні конкретних механізмів врегулювання війни РФ проти України. Керівник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров сказав, що після загальної спільної частини учасники продовжили роботу в окремих групах за напрямами. Дискусії були сфокусовані не на абстрактних деклараціях, а на «практичних питаннях і механіці можливих рішень».

Тим часом російська делегація поки що утримується від коментарів. Жодних заяв від очільника цієї делегації не передбачено, повідомляють джерела РФ.