Що насправді з енергетичним перемир’ям: у FT розкрили залаштунки переговорів

Енергетика України / © Associated Press

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Україна, Росія та США вже тривалий час обговорюють можливість припинення ударів по енергооб’єктах. Спочатку консультації проходили на тристоронніх зустрічах, а після їхнього зриву в лютому переговорний процес тривав через окремі зустрічі та закулісні контакти.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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За даними співрозмовників видання, українська сторона протягом кількох місяців наполягала на взаємній зупинці ударів по енергооб’єктах, портах та інших критичних спорудах. Проте Москва тривалий час ігнорувала ці пропозиції та посилювала обстріли. Водночас джерело, обізнане з позицією РФ, підтвердило відновлення контакту щодо цього питання.

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Попри це джерела FT в оточенні Кремля зазначають, що Володимир Путін проти підписання будь-яких угод до початку холодів. У Москві вважають, що руйнування української енергетики взимку допоможе витиснути з Києва поступки.

Раніше Дональд Трамп опублікував у Truth Social заяву про те, що сторони вже домовилися не атакувати енергетику одна одної. За словами українських високопосадовців, ця заява не відповідає реальному стану справ, а сам американський президент прагне продемонструвати виборцям зусилля щодо здешевлення пального.

Аналітики українського Інституту KSE зауважують, що на світовий ринок дизелю значно більше впливає військовий конфлікт США з Іраном, ніж атаки українських дронів. Зокрема, експорт із країн Перської затоки впав на 152 мільйони барелів, водночас російський — лише на 68 мільйонів.

Перемир’я з Росією — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, якщо міжнародні партнери гарантують припинення російських атак.

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Згодом стало відомо, що питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

Раніше, 13 вересня, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

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