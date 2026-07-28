Трамп та Зеленський / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, який понад рік у приватних розмовах із радниками говорив, що Україна програє війну, останніми тижнями змінив свою оцінку ситуації. Американський лідер почав значно прихильніше ставитися до президента України Володимира Зеленського та висловлює більше оптимізму щодо можливостей Києва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, зміна позиції президента США відбулася після кількох особистих зустрічей із Володимиром Зеленським на міжнародних самітах. Джерела стверджують, що український президент зміг налагодити особистий контакт із Трампом у межах ширших зусиль європейських союзників щодо покращення відносин між Києвом і Вашингтоном.

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Крім того, Трампа нібито вразила здатність України не лише розвивати власне виробництво безпілотників, а й ефективно протидіяти атакам російських дронів.

Високопосадовець адміністрації США сказав журналістам: «Трампу подобаються переможці, і, на його думку, Зеленський дедалі більше схожий на одного з них».

Сам Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським у Туреччині в липні заявив: «У нас справді склалися хороші стосунки. У це важко повірити, правда?»

WSJ нагадує, що ще рік тому стосунки між двома президентами були напруженими.

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Трамп публічно критикував Зеленського, а після конфліктної зустрічі в Овальному кабінеті тимчасово призупинив військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

За даними видання, після цього європейські лідери, серед яких генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александр Стубб і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, активно працювали над відновленням діалогу між Києвом і Білим домом.

За словами співрозмовників видання, президент США був особливо вражений стрімким розвитком української індустрії безпілотників.

WSJ зазначає, що Україна за роки війни суттєво наростила виробництво БпЛА — від кількох тисяч 2022 року до мільйонів одиниць на рік. Саме це, за оцінкою джерел, допомогло змінити сприйняття української армії у Вашингтоні.

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Крім того, Трамп нібито позитивно оцінив ефективність української системи протидії дронам Shahed, оскільки США також стикаються з подібними загрозами на Близькому Сході.

Як пише WSJ, на погляди Дональда Трампа вплинули й особисті зустрічі.

Зокрема, чемпіон світу з боксу Олександр Усик під час розмови в Білому домі розповів американському президенту про війну в Україні та наголосив, що українці продовжують боротися попри постійні російські атаки.

Крім того, після поїздки до Києва змінила свою позицію щодо України американська консервативна активістка Лора Лумер. Після інтерв’ю із Зеленським вона назвала його «воєнним лідером» і «незамінним союзником», після чого неодноразово обговорювала Україну з Трампом.

За інформацією WSJ, наступною важливою подією стане зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Водночас співрозмовники видання наголошують, що погляди президента США можуть швидко змінюватися, тому говорити про остаточну зміну його політики щодо України поки передчасно.

Стосунки Трампа та Зеленського — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Дональд Трамп може змінити ставлення до Володимира Зеленського через успіхи України у виробництві та застосуванні дронів. За словами Сікорського, Трамп «любить переможців», і незабаром Зеленський може стати його улюбленцем саме завдяки українським безпілотникам.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп зрозумів позицію України щодо припинення вогню та прагнення до миру. За словами Зеленського, це змінило ставлення очільника Білого дому до нього, і Трамп почав йому довіряти. Український лідер наголосив, що припинення війни краще, ніж тривалі бойові дії з втратами.

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