Що отримала Україна на саміті НАТО: Умєров розкрив ключові рішення

Саміт НАТО в Анкарі / © Рустем Умєров

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Союзники виділять 70 мільярдів євро на оборону України у 2026 році. Також на саміті НАТО в Анкарі підписали три нові угоди щодо дронів (Drone Deal), а Канада та Норвегія оголосили про передачу нових систем ППО.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Саміт НАТО в Анкарі — про що домовилась Україна

За словами секретаря РНБО, ці 70 мільярдів євро підуть на зброю для військових, збільшення власного виробництва та зміцнення оборони. Головним завданням української делегації на саміті було якраз розвивати український оборонний сектор та поглиблювати співпрацю з партнерами.

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«Під час саміту також підписали три нові угоди Drone Deal. Сьогодні ця ініціатива вже об’єднує дев’ять країн. Україна стала світовим лідером у сфері безпілотних технологій, і ми перетворюємо цей бойовий досвід на довгострокове стратегічне партнерство з союзниками», — додав Рустем Умєров.

Саміт НАТО в Анкарі / © Рустем Умєров

За його словами, у межах заходу українська сторона також провела низку двосторонніх переговорів, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї зустрічі ухвалили важливі рішення щодо посилення ППО.

Саміт НАТО в Анкарі / © Рустем Умєров

Крім того, відбулися зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із лідерами Естонії, Фінляндії, Данії, Італії, Болгарії та Республіки Корея. Умєров додав, що кожна з цих домовленостей наближає справедливий і тривалий мир та зміцнює безпеку в Європі.

Саміт НАТО в Анкарі — останні новини

Нагадаємо, 7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО. До столиці Туреччини з’їхалися лідери всіх 32 країн-членів Альянсу. Прибув і президент України Володимир Зеленський.

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Після зустрічі Зеленським президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його адміністрація здатна досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах.

Також заявив, що США вже здійснюють тиск на Російську Федерацію через війну в Україні, а американський лідер планує провести розмову з главою Кремля.

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