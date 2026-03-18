Що отримає Україна взамін на допомогу країнам Близького Сходу: відповідь МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

На тлі військового конфлікту на Близькому Сході, під час якого Іран застосовує ударні безпілотники, одинадцять країн звернулися до України із запитами про підтримку. На томість Україна розраховує на взаємну співпрацю за чотирма загальними напрямами.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар МЗС України Георгій Тихий.

«По-перше, це посилення політичної підтримки України. По-друге, підтримка санкційної політики щодо Росії та Ірану. По-третє, розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони. І по-четверте, участь у відновленні України та інвестиційних проєктах», — перелічив він напрямку співпраці, не вдаючись у подробиці.

Реклама

За словами Тихого, після конкретних переговорей і домовленостей буде оголошено більше деталей співпраці за цими напрямами.

Речник МЗС також підтвердив, що на Близький Схід вже відправили 210 українських військових експертів. Вони працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, зокрема допомагаючи захищати й об’єкти США від іранських «Шахедів».

«Додатково готується відрядження ще 34 фахівців — про це також повідомив президент України. Він наголосив, що українські експертні команди вже активно працюють із країнами Близького Сходу, встановлюють контакти на високому рівні, зокрема через візити керівництва сектору безпеки й оборони України», — поінформував Тихий.

Він наголосив, що Україна має унікальний комплексний досвід протидії повітряним загрозам, зокрема таким, що походять від іранських дронів.

Реклама

«Йдеться не лише про системи перехоплення. Недостатньо мати окремі засоби — важлива ціла інфраструктура: від радарів до командних пунктів. Крім того, значення має і програмне забезпечення, яке забезпечує ефективну протидію. І найголовніше — це фахівці з реальним бойовим досвідом, які знають, як працювати з такими загрозами», — пояснив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі пригрозив Україні ударами, звинувативши її у допомозі Ізраїлю безпілотниками.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що такі заяви не є для України чимось новим. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно доводиться чути різні погрози. Президент також наголосив, що Росія допомагає Ірану, зокрема передаючи технології для ударних безпілотників.