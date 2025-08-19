ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1247
Час на прочитання
2 хв

Що означала карта України під час зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі: пояснення політтехнолога

На думку Пастернака, карта не означала тиск на Зеленського, тому що лідер України чудово розуміє ситуацію на фронтах.

Автор публікації
Фото автора: Маша Сердюк Маша Сердюк
Карта України в Овальному кабінеті Білого дому — це дипломатичний жест та сигнал для президента РФ Володимира Путіна. Глава США Дональд Трамп хотів показати диктатору, що тема територій обговорюється.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів політтехнолог Олег Пастернак.

«Якщо стоїть карта, значить в приватних розмовах обговорювалася тема імовірності територіального питання», — пояснив експерт.

Політтехнолог вважає, що Трамп повідомив про це Путіну під час телефонного дзвінка після саміту. Мовляв, все окей, і тема територій може бути фіналізована, є перспектива досягнення якогось компромісу.

«Це дипломатичний жест та сигнал Москві. Публічно Зеленський не може і не буде міняти ніякі точки зору, бо його комунікація має відповідати законодавству України», — пояснює Пастернак.

Не можна обговорювати обміни території, коли Україна, згідно з Конституцією, є суверенною й територіально цілісною державою. Попри те, що РФ окупувала 20% її території. Політтехнолог припустив, що Зеленський розраховує обговорити це під час зустрічі з Путіним.

Як додає Пастернак, зараз лідеру України головне досягти можливості тристоронньої зустрічі. Для цього треба створити враження певної поступливості, ділової атмосфери, спокійного обговорення.

Нагадаємо, у РФ прокоментували переговори 18 серпня у Білому домі. Там назвали зустрічі в Білому домі між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, лідерами Європи та генсеком НАТО Марком Рютте «важливим днем дипломатії».

«Сьогодні важливий день дипломатії, зосереджений на міцному мирі, а не на тимчасовому припиненні вогню», — наголосив спецпредставник Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

