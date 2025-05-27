Якщо Трамп визнає Крим російським: правові наслідки та глобальні ризики

Чорноморський флот Росії. / © УНІАН

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Якщо адміністрація Дональда Трампа визнає Крим частиною Росії, це створить серйозну загрозу для системи міжнародного права, підірве розслідування воєнних злочинів і відкриє небезпечний прецедент для інших авторитарних держав.

Про це пише Politico.

У квітні команда Трампа запропонувала ідею офіційного визнання Криму російською територією в межах можливої угоди про припинення війни в Україні. Як зазначає Ірина Марчук, доцентка Копенгагенського університету, сама поява таких умов у переговорному порядку денному — вже серйозне порушення. “Це дуже небезпечний прецедент, і подібне взагалі не має бути предметом обговорення”, — наголосила вона.

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Юристи нагадують: анексія Криму 2014 року стала грубим порушенням принципу незмінності міжнародно визнаних кордонів силою. Як зазначив Лаурі Мялксоо з Тартуського університету, “Після такого прецеденту буде складно критикувати інші країни за подібні дії — вони просто скажуть: “Погляньте, що дозволено Росії””.

Юридична стратегія Кремля

Росія роками намагається легалізувати захоплення Криму, вимагаючи його визнання як умову мирних переговорів. Після того, як Міжнародний кримінальний суд кваліфікував анексію як окупацію, Москва залишила суд 2016 року. Попри це, Україна веде юридичну боротьбу в міжнародних інституціях, де вже довела, що Крим та інші окуповані території — це частина України, тимчасово окупована Росією.

Зокрема, Європейський суд з прав людини визнав, що Росія контролює Крим силою ще з 27 лютого 2014 року — задовго до проведення псевдореферендуму. Цей факт є ключовим аргументом у позовах про воєнні злочини, зокрема примусову депортацію українців.

Як пояснює юристка Дар’я Свиридова, якщо США визнають Крим російським, усі ці справи опиняться під загрозою. “Ці порушення — показник того, що Крим не є російською територією”, — наголосила вона.

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Крім того, це дасть Кремлю юридичні підстави нав’язувати українцям російське громадянство, депортувати їх до колоній у Росії, вносити зміни до конституції півострова — без можливості це оскаржити в міжнародному праві.

Юрист ООН Маріо Паскуале Аморозо попереджає: визнання за Росією суверенітету над Кримом означатиме, що навіть грубі порушення прав людини будуть розглядатись як внутрішні справи країни — якщо тільки вони не порушують базові права.

Глобальний ризик

Формальне визнання окупації Криму США стане сигналом для інших країн: “сила — це право”. Це змінить не лише підходи до розслідування злочинів Росії, а й правила гри у світовій політиці загалом — від Тайваню до Гренландії.

Українські юридичні зусилля спрямовані не лише на притягнення Росії до відповідальності, а й на спростування кремлівських міфів про “самовизначення” Криму чи “захист російськомовних”. Під час слухань у Європейському суді з прав людини до 2022 року Москва постійно повторювала ці наративи, повідомила представниця України в ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

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“Це не просто боротьба за справедливість — це встановлення реальних фактів. Це боротьба за правду”, — підкреслила вона.

Історично Крим був захоплений Російською імперією 1783 року за часів Катерини ІІ та залишався під її контролем до 1954 року, коли радянський лідер Микита Хрущов передав його до складу України. Це рішення відтоді неодноразово критикував Володимир Путін.

1991 року мешканці Криму проголосували за незалежність України, і півострів отримав статус автономної республіки в її складі. Але 2014-го після Революції Гідності Росія окупувала Крим, скориставшись моментом політичної нестабільності в Україні.

Якщо контроль Росії над Кримом буде визнано юридично, особливо заднім числом з 2014 року, це означатиме, що всі події та рішення на території півострова з того часу офіційно вважатимуться частиною російського правового поля.

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“У такому разі будь-які дії, здійснені владою на цій території, більше не будуть асоціюватися з Україною — їх визнають законними діями держави Росія”, — пояснив Ян Воутерс, професор міжнародного права з Католицького університету Левена. За його словами, це може мати далекосяжні юридичні наслідки — фактично легітимізуючи наслідки окупації.