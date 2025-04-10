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Що означає поява китайців на полі бою: генерал США Годжес пояснив
На його думку, Пекін зацікавлений мати статус-кво з Росією, і не зацікавлений у краху путінського режиму.
Залучення китайській військ до бойових дій проти України не є «великою несподіванкою», але означає, що Пекін дійсно має інтерес у тому, як розгортаються події.
Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я не думаю, що вони (Китай — Ред.) мають якусь особливу прихильність до Росії, але вони мають прихильність до російської нафти і газу. І вони хочуть мати можливість пересуватися через Арктику, оскільки використання північних торговельних шляхів стає все більш доступним упродовж усього року», — каже генерал.
На його думку, Пекін зацікавлений мати статус-кво з Росією, і не зацікавлений у краху путінського режиму.
«Якби Росія не могла експортувати нафту і газ до Китаю чи Індії, це була б зовсім інша історія. І саме тут, я думаю, Європа могла б допомогти, перешкоджаючи Росії експортувати нафту і газ через Чорне і Балтійське моря, використовуючи цей незаконний тіньовий флот. Отже, економічний інструмент насправді важливіший, на мою думку, ніж навіть надання боєприпасів Україні», — підсумував Годжес.
Раніше Бен Годжес скептично оцінив можливість перемир’я з Росією.
Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.
Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині з шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.